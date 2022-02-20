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    İstanbul'da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

    Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobilin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 09:38
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    İstanbul'da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada

    İstanbul Sarıyer'deki Zekeriyaköy Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 ELP 012 plakalı otomobil seyir halinde iken takla atarak ters dönmüştü.

    Olayın ardından otomobilin içerisinden çıkan sürücü kazadan yara almadan kurtulmuştu.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber vermiş ve otomobili takla attığı yerden kaldırılmıştı.

    Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde süratli şekilde ilerleyen otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla atıyor.

    İstanbul da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada #1

    İstanbul da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada #2

    İstanbul da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada #3

    İstanbul da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada #4

    İstanbul da lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada #5


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