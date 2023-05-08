İstanbul'da lüks sitelere dadanan 4 kadın yakalandı İstanbul'da 7 ayrı evden hırsızlık yapan suç makinesi kadınlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA

İstanbul Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gündüz boş evlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu lüks sitelerin güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlıkların 4 kadın olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için Esenyurt'ta operasyon yaptı. Operasyonda, şüpheliler H.Ç.(26), N.Ç.(18), Z.Ç.(28) ve H.T.(36) gözaltına alındı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden H.Ç.'nin daha önce 58, N.Ç.'nin 18, Z.Ç.'nin 8, H.T.'nin ise 29 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin Küçükçekmece'de 2, Zeytinburnu'nda 2, Esenyurt'ta 1, Başakşehir'de 1, Kadıköy'de 1 evden olmak üzere, 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi.