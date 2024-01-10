İstanbul'da maganda dehşeti! Sürücüye kabusu yaşattı Trafikte kavga ettiği sürücüye küfreden ve arabasının camlarını kıran magandanın o halleri, cep telefonuyla görüntülendi.

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İHA

İstanbul Şişli'de bir magandanın yaşattığı dehşet, kameralara yansıdı.

Şişli Darülaceze Caddesi’nde iki sürücü, Hasdal-Okmeydanı güzergahı üzerinde ilerlerken yol verme yüzünden tartışma yaşadı.

Bunun üzerine sürücülerden biri, Darülaceze Caddesi’nde diğer sürücünün önünde durarak aracından indi.

Tartışma yaşadığı sürücünün aracının yanına gelen şahıs, küfür ve tehditler savurarak camları yumruklamaya başladı.

Yumruk attı, camı kırdı

Hırsını alamayan şahıs, saldırdığı aracın sol aynasını tek yumrukla kırdı.

Trafik magandasını çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yaşananlar ise saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)