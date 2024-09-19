İstanbul'da mağazada beğendiği kıyafetleri çantasına doldurup kaçtı Arnavutköy'de bir giyim mağazasının önüne giden kadın, dışarıya asılan elbiselerden beğendiklerini çantasına doldurarak çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İHA

İstanbul'da moda tutkunu hırsız 'pes' dedirtti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kadın giyim mağazasının önüne gelen şüpheli kadın, kapı önünde sergilenen ürünleri dakikalarca inceledi.

BEĞENDİĞİ ELBİSELERİ ÇALDI

Uzun süre elbise seçmekle uğraşan şüpheli, beğendiği ürünleri beraberinde bulunan sırt çantasına koyarak, hiçbir şey olmamış gibi mağaza önünden uzaklaştı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"ÇOK RAHAT, SANKİ ÖDEME YAPMIŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Mağaza işletmecisi olan Nazmi Kaya, “Olay akşamüstü saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Bizim içeride biraz yoğunluğumuz vardı. Yolan geçen bir kişi geldi ürünü önce üzerine tutarak denedi ve çaldı. Biz içeride başka müşterilerle ilgileniyorduk.

Biz burada daha yeni esnafız ama fark ettik ki hırsız daha öncede mağazaya gelip bakmış. Keşke gelip isteseydi hırsızlık yapmak yerine. Bizden gelip özür dilemesini bekliyoruz. Çok rahat davranıyor. Sanki içeride ödeme yapmış dışarıda ürün seçiyormuş gibi davranıyor.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)