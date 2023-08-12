DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Bölgedeki bir toptancıya gelen 3 kişi, şal satışı nedeniyle sorun yaşadığı dükkan sahibinin çalışanıyla tartıştı.

Burada tansiyon yükselince saldırganlar A.F'yi darbetmeye başladı.

Bu sırada bazı malları almaya çalışan şüpheliler ile esnaf arasında da arbede çıktı.

Olay mağazanın dışında da devam etti.

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Darp sonucu yaralanan mağaza çalışanı ise hastaneye götürüldü.

İş yeri sahibi Osman Kartal, basın mensuplarına mağazaya gelen kişilerle daha önce ticaret yaptıklarını söyledi.

Kartal, bu kişilerden şal aldıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Bunlarda bizim daha önce bir ticaretimiz oldu. Ticareti birkaç gün önce bitirdik bunlara ürünleri iade ettik. Bunlarda dükkanı yağmalamaya geldiler sonra burada duran arkadaşım beni aradı. 'Dükkan sahibi yok burayı bana emanet etti' demiş. O sırada telefonla konuşurken başladılar dövmeye. Ürün almaya çalıştılar dükkandan, yağmalamaya başladılar. Sonra polis geldi. Ben de hastaneye gittim arkadaşın yanına darp raporu aldık geldik. Karakola suç duyurusunda bulunduk. Bir iki saat sonra tekrar serbest bıraktılar. Mağdur durumda kaldık. Adalet yerini bulsun istiyoruz. İkimizde aynı işi yapıyoruz onlardan bir kumaş aldık. Sonra anlaşamadık kumaşı geri iade ettik onlar da buna istinaden husumet oldu.