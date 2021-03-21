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İstanbul'da mahalle sakinleri fark ettikleri hırsızları bardak ve suyla engelledi

İstanbul'da mahalle sakinleri fark ettikleri hırsızları bardak ve suyla engelledi

Ümraniye'de mahalle sakinleri bir iş yerine girmeye çalışırken fark ettikleri şüphelileri, camlardan bardak ve su fırlatarak uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.