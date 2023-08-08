İstanbul'da mahalleli, kasa hırsızlarını saksıyla engelledi Zeytinburnu ilçesindeki tekstil atölyesine dadanan hırsızlar, çaldıkları kasayı araca yüklerken vatandaşların saksı ve pet şişe saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

6 Ağustos Pazar günü yüzleri maskeli 5 kişi, otomobille tekstil atölyesi önüne geldi.

Atölyenin kepengini kıran 5 şüpheli odaya yöneldi. Buradaki kasayı dışarıya çıkarıp otomobile yüklemeye çalışan şüphelilere bina sakinleri müdahale etti.

Hırsızlar, komşuların engeline takıldı

Şüphelilerin üzerine önce saksı ve pet şişe atan bina sakinleri binadan inerek, ellerinde sopalarla sokağa geldi.

Çevre sakinlerini gören şüpheliler, kısa süreli arbededen sonra kasayı araca yükleyemeden olay yerinden hızla kaçmak zorunda kaldı.

"Geldiğimde kasam dışarıdaydı"

İş yerinin sahibi Kadir Nazik, yaşanan olaydan alarm şirketinin uyarısı ve komşuların kendisi aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.

Nazik, bu ilçede 25 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, "Kameradan baktığımda içeride hareketlilik gördüm. Geldiğimde kasam dışarıdaydı. Görüntülere baktım. Komşuların müdahale etmesi, eline saksı veya ne geçirdilerse atmaları, sopalarla aşağı inmeleri sayesinde olay püskürtülüyor." diye konuştu.

Hırsızlık girişimi iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi.