İstanbul'da mahyalar camilere asılmaya başlandı Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayı öncesi hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Eyüpsultan Camii’ne son mahya ustalarından Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından asılan mahya, dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan ayının simgesi mahyalar, camileri süslemeye başladı.

Bu kapsamda çalışmalar da hızlandırıldı.

Osmanlı'nın son mahyacısına çıraklık yapan, günümüzün son mahya ustalarından Kahraman Yıldız, Eyüpsultan Camii’ne “Namaz Kalbin Huzurudur” yazılı mahyayı yerleştirdi.

6 kişilik bir ekiple çalışan Kahraman usta, mahyaları Ayasofya Camii’nde bulunan atölyede hazırladı. Özenle hazırlanan mahyaların İstanbul'da bulunan camilere asılması için de çalışmalara başlandı.

Camilere tek tek asılıyor

Eyüpsultan Camii'ne gelen Yıldız ve ekibi, mahyayı asmak için minareye çıktı. Daha sonra mahya, Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde minarelere asıldı. Ustaların mahyaları astığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

"Bugün buraya “Namaz kalbin huzurudur” sözünü asacağız”

Yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren mahya ustası Kahraman Yıldız, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde mahya işleri yaparak, elektrik işleri yaparak 42 sene çalıştım ve emekli oldum 2013’te. Hala mahya sanatını devam ettirmeye çalışıyoruz. Aziz İhlas Sosyeli var ustamız, Cemil Buyrukhan var bunlarla beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Bu senenin teması da ‘Ramazan ve Dayanışma’. Bununla ilgili sözler asacağız camilerimize. Ramazan boyunca her camiye beşer tane yazı asacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de Eyüpsultan’da başlıyoruz mahya çalışmalarına. Bugün buraya “Namaz kalbin huzurudur” sözünü asacağız” şeklinde konuştu.

"İstanbul içinde Allah izin verirse yedi camiye yapacağız"

Mahyaların asılacağı diğer camiler hakkında bilgi veren Kahraman Yıldız, “Bundan sonra asacağımız yedi cami var. Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya, Üsküdar Cedid Valide, Mimar Sinan ve Bursa Ulu Cami var. Bu birinci yazımız oluyor her camiye beşer tane yazı asacağız ramazan boyunca. Devamlı yazılar değişecek. Selimiye Camii’nde restorasyondan dolayı bu sene mahya kurmayacağız büyük ihtimalle. İstanbul içinde Allah izin verirse yedi camiye yapacağız” dedi.