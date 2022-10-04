İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Şişli'de makas atarak ilerleyen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin yerinden kopan motoru yola savruldu.

İstanbul'un Şişli ilçesi D-100 karayolu Çağlayan mevkisi Edirne istikametinde makas atarak ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Savrulan araç sonra başka bir otomobile çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motoru yola savruldu

Kazanın ardından trafikte makas attığı iddia edilen otomobilin yerinden fırlayan motoru ise dikkat çekti.

Kaza sonucu karayolundaki trafik bir süre aksadı.

Otomobillerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı VİDEO



















