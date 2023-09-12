İstanbul'da makas atarak trafikte kavga ettiler Seyir halindeyken tartışan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren 2 şahıs Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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İHA

Şehir maganları trafikte dehşet saçıyor...

Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler hem kendi canlarını hem vatandaşın canını tehlikeye atıyor.

Bir yeni olayın adresi İstanbul'un Başakşehir ilçesi oldu.

Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde tartışan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren şahıslar tepkiye sebep oldu.

Bir süre birbirini takip ederek makas atmaya devam eden sürücüler, daha sonra araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Bunun ardından sürücüleri çevredekiler ayırdı.

2 sürücü yakalandı

Sürücülerin o anları sosyal medyada paylaşılınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda tespit edilen S.Ç. ile H.C.Ç. isimli sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı.

İki sürücüye de "Saygısızca araç kullanmak", "Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek" ,"Sağa dönüş hatası", "Film cam" maddelerinden toplamda 4 bin 597 TL idari para cezası uygulandı.

2 şahıs hakkında adli işlem başladı

Öte yandan, S.Ç. ile H.C.Ç. isimli şahıslar hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan da adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)