İstanbul'da makas atarken kaza yaptı: Takla attı

İHA
Trafikte makas atan sürücüler, toplumun can güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
Bu durumun son örneği İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.
Makas atmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti
Doğan Araslı Bulvarı’nda makas atarak ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.
Kaza sonrasında kaldırımda bulunan ağaçları biçen araç, yolun karşı şeridine geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Karşı şeride geçerek takla da attı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan kaza anları saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.