İstanbul'da maratona giderken şarampole uçtular

Maratona yetişmeye çalışan baba ile oğlu, 100 metreden takla atarak yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Hacıosman Bayırı Maslak istikametinde, 34 AAV 640 plakalı otomobilleri ile 43. İstanbul Maratonu'na yetişmeye çalışan A.G. ile oğlu F.M.G., kaza yaptı.

Sürücü A.G., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole savruldu.

KAZAYI HAFİF ATLATTILAR

O esnada devriye gezen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri de kazaya şahit oldu. Aracın uçtuğunu gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekibi istedi. Ardından polis memurları aşağı inerek sürücü ve oğlunu kurtarmak istedi. Sürücü A.G ve oğlu kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak yola doğru tırmandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlunu tedbir amaçlı kontrol etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sarıyer’de baba ve oğlu maratona yetişmek isterken şarampole uçtu