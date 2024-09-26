İstanbul'da marketin önündeki paletleri çaldılar

İstanbul'un Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesinde bulunan bir markete gelen iki şahıs, market önünde şüpheli bir bekleyiş içerisine girdi.
Şüpheliler, çalışanların kasada olmamasını fırsat bilerek, marketin önünde bulunan paletleri alarak uzaklaştı.
HIRSIZLARI YAKALAYIP PALETLERİ GERİ ALDILAR
Hırsızlık anlarını güvenlik kamerasında fark eden market çalışanları şahısların arkasından koşarak paletleri geri aldı.
Yaşanılan olay ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde erkek ve kadın iki şahsın dükkanın önüne gelerek marketin önündeki paletleri çalıp götürdüğü ve güvenlik kamerasından durumu gören market çalışanlarının ise çalınan paketleri şahıslardan geri aldığı görülüyor.
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