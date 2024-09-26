İstanbul'da marketin önündeki paletleri çaldılar Kartal'da market çalışanları, dükkanın önündeki paletleri çalan hırsızları durdurarak paletleri geri aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'un Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesinde bulunan bir markete gelen iki şahıs, market önünde şüpheli bir bekleyiş içerisine girdi.

Şüpheliler, çalışanların kasada olmamasını fırsat bilerek, marketin önünde bulunan paletleri alarak uzaklaştı.

HIRSIZLARI YAKALAYIP PALETLERİ GERİ ALDILAR

Hırsızlık anlarını güvenlik kamerasında fark eden market çalışanları şahısların arkasından koşarak paletleri geri aldı.

Yaşanılan olay ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde erkek ve kadın iki şahsın dükkanın önüne gelerek marketin önündeki paletleri çalıp götürdüğü ve güvenlik kamerasından durumu gören market çalışanlarının ise çalınan paketleri şahıslardan geri aldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)