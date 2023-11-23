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İstanbul'da markette fiyat tartışması! Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu

İstanbul'da markette fiyat tartışması! Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu Pendik’te bir markette alışveriş yapan kadın müşteri, aldığı ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı aynı olmayınca öfkelendi. Kadın tepki gösterince kasiyerle kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.