İHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Tansiyonun yükselmesinin nedeni ise marketteki fiyat tutarsızlığı.
Alışveriş yapmak için gelen bir kadın müşteri, reyondan aldığı ürün ile kasadaki etiket fiyatının aynı olmamasından dolayı kasiyer ile tartıştı.
Değnekle saldırdı
Sinirlerine hakim olamayan müşteri, kasa bölümündeki stantları dağıttı.
Ardından kasiyere elindeki koltuk değneğiyle saldırdı.
Kavga anları kamerada
Kasiyerin karşılık vermesiyle 2 taraf market ortasında kavgaya tutuştu.
Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga kısa sürede son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış