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DHA

İstanbul Sultangazi'de bayram alışverişi nedeniyle yoğunluk yaşanan bir markette kimliği belirsiz kişi, müşteri gibi davranarak marketin içinde bir süre dolaştıktan sonra şarküteri bölümüne yöneldi.

Burada çok sayıda tereyağı ve kaşar peyniri alan şüpheli, aldığı ürünleri marketin tenha bir köşesinde çantasına yerleştirdi.

ÇALIŞAN İLE ŞÜPHELİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Şüpheli, çaldığı ürünlerle marketten ayrılmaya çalışırken bir çalışan tarafından fark edilerek durduruldu.

Ürünleri geri almak isteyen çalışan ile şüpheli arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

ÜRÜNLERİ BIRAKIP KAÇTI

Direnen şüpheli, bir süre sonra çaldığı ürünleri bırakarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olay ise, marketin güvenlik kameralarına yansıdı.