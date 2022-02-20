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    İstanbul'da maskeli market çetesi yakalandı

    Son 1 ayda 6 marketi soyan maskeli 8 kişilik gasp çetesi, polis tarafından çökertildi. Şüphelilerin soygun anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 12:42
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    İstanbul'da maskeli market çetesi yakalandı

    İstanbul'un Bayrampaşa, Sultangazi ve Başakşehir ilçesinde son 1 ayda 6 market ve benzincilerde yaşanan silahlı gasp olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    8 KİŞİLİK ÇETE, MARKETLERİ GASBETTİ

    Soygunların güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayların aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

    Biri kadın 8 şüpheli Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla Sultangazi'de yakalandı.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheliler Deniz A. (23), Hasan K. (25), Fatih Y. (22), Mustafa B.Ç. (19), Cihan Y. (27), Öznur K. (23), Kemal Ş.T. (23), Batuhan E., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da maskeli market çetesi yakalandı #1

    İstanbul da maskeli market çetesi yakalandı #2


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