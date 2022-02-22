Metrobüste fenalaşan ve maske takmamakta ısrar eden yabancı uyruklu şahıs, tüm çabalara rağmen metrobüsten indirilemedi. Koronavirüs korkusu yaşayan yolcular, zor anlar yaşadı.

İstanbul’da, Avcılar-Söğütlüçeşme seferini gerçekleştiren bir metrobüste bayılan yabancı uyruklu şahıs, iki durak boyunca yerde yatarak yolculuk yaptı.

Ardından diğer yolcuların yardımıyla kendine gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken yolcu, terlemeye ve sürekli öksürmeye başladı.

Bir koltuğa oturtulan yolcunun fenalaşması, diğer yolcularda korona paniğine yol açtı. Yolcular, maske takmayan ve gittikçe fenalaşan adamı metrobüsten inmesi konusunda uyardı.

“ADAM ÇÖP MÜ, ATALIM”

Şahıs metrobüsten inmemekte ve maske takmamakta ısrar edince bazı yolcular, şahsın metrobüsten atılmasını söyledi.

Bu duruma bazı yolcular da şoföre seslenerek, “Adam ölüyor, biri ilgilensin. Aşağıya da inmiyor. Adam çöp mü atalım dışarı atalım.” dedi.

İstanbul’da maskesiz şahıs, metrobüste bayıldı VİDEO



GÜVENLİK GÖREVLİSİ İKNA EDEMEDİ

Bir durakta, çağırılan güvenlik görevlisi de şahsı inip hastaneye gitmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Yolcu, maskesiz bir biçimde yolculuğuna devam etti. Diğer yolcuların stres dolu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.