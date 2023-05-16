İstanbul'da matkap hırsızı kamerada: Camı patlattı, yere düşürdü, alıp kaçtı

Ne yönetmen var ne de kamera.
Komedi filmi gibi hırsızlığın adresi bu kez İstanbul’un Esenyurt ilçesi…
Önceki gün sabah saatlerinde Pınar Mahallesi’ne gelen kasklı şahıs, sokakların boş olmasını fırsat bildi.
Taşla camı parçaladı
Araçları incelemeye başlayan hırsız, park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gördü.
Vakit kaybetmeden harekete geçen hırsız, eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başladı.
Bu anlara tanık olan bir kadın da kayda girdi.
“Hırsız var”
Binada oturan kadın “Orada ne yapıyorsun?” diyerek hırsıza seslendi ancak şahıs oralı olmadı.
Camın kırıldığını gören kadın “Hırsız var” diye bağırınca, aracın içine uzanan şahıs, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu alarak bisikletine atladı.
Birkaç metre giden hırsızın elindeki kutu açıldı, matkap ve parçaları yere düştü.
Matkabı aldı, yoluna gitti
Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra pedallara asılarak gözden kayboldu.
Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.