İstanbul'da matkap hırsızı kamerada: Camı patlattı, yere düşürdü, alıp kaçtı Bisikletle sokağa gelen kasklı hırsız, güpegündüz minibüsün camını taşla patlatıp içerisinden şarjlı matkap çaldı. Binadaki bir kadının “hırsız var” diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.

İHA

Ne yönetmen var ne de kamera.

Komedi filmi gibi hırsızlığın adresi bu kez İstanbul’un Esenyurt ilçesi…

Önceki gün sabah saatlerinde Pınar Mahallesi’ne gelen kasklı şahıs, sokakların boş olmasını fırsat bildi.

Taşla camı parçaladı

Araçları incelemeye başlayan hırsız, park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gördü.

Vakit kaybetmeden harekete geçen hırsız, eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başladı.

Bu anlara tanık olan bir kadın da kayda girdi.

“Hırsız var”

Binada oturan kadın “Orada ne yapıyorsun?” diyerek hırsıza seslendi ancak şahıs oralı olmadı.

Camın kırıldığını gören kadın “Hırsız var” diye bağırınca, aracın içine uzanan şahıs, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu alarak bisikletine atladı.

Birkaç metre giden hırsızın elindeki kutu açıldı, matkap ve parçaları yere düştü.

Matkabı aldı, yoluna gitti

Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra pedallara asılarak gözden kayboldu.

Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.