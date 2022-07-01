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    İstanbul'da metrobüs durağına giren tır

    Yanlışlıkla metrobüs yoluna giren tır vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına aldındı.
    • 01.07.2022 - 12:14
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    İstanbul'da metrobüs durağına giren tır

    İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki metrobüs durağında görenleri şaşkına çevirecek bir olay yaşandı.

    Seyir halinde ilerleyen bir tır şoförü, yolları karıştırıp yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi.

    Yoldaki garipliği fark eden şoför, tırı Altunizade metrobüs durağına gelince durdurdu.

    Metrobüs durağındaki vatandaşlar şaşırdı

    Durakta metrobüs bekleyen vatandaşlar, karşılarında bir anda tırı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

    Tır metrobüs durağından çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre; metrobüs yoluna giren tır, güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkartılırken izleyenleri şaşırtan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

    İstanbul da metrobüs durağına giren tır #1

    İstanbul da metrobüs durağına giren tır #2

    İstanbul da metrobüs durağına giren tır #3

    İstanbul da metrobüs durağına giren tır #4


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