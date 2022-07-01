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İstanbul'da metrobüs durağına giren tır

İstanbul'da metrobüs durağına giren tır

Yanlışlıkla metrobüs yoluna giren tır vatandaşları hayrete düşürdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayıt altına aldındı.