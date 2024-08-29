DHA
İstanbul, sabah saatlerinde korkunç bir olaya şahit oldu.
Sefaköy'den Beylikdüzü'ne ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savruldu ve bariyerlere vurdu.
1 kişinin hayatını kaybettiği ve 38 kişinin de yaralandığı olay sonrası, trafik yoğunluğu oluştu.
ARAÇ KUYRUĞU UZADIKÇA UZADI
Metrobüs kazası sonrası her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluşurken, uzun araç kuyrukları meydana geldi.
Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken metrobüs yolcuları, otobüs ve Marmaray'a yönlendirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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