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İstanbul'da metrobüs kazası sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul'da metrobüs kazası sonrası trafik yoğunluğu 38 kişinin yaralandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası sonrası her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluşurken, uzun araç kuyrukları meydana geldi.