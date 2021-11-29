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- İstanbul'da otobüsler motosikletli kuryelere siper oldu
İstanbul'da otobüsler motosikletli kuryelere siper oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lodos nedeniyle otobüsler, motosikletli kuryelere eşlik ederek olası bir kazanın önüne geçti.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 16:51
- Güncelleme : 29.11.2021 - 17:15
İstanbul’da dünden bu yana etkili olan lodos ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Çatıları uçuran lodos 2 kişinin ölümüne, 9 vatandaşın da yaralanmasına neden oldu.
TRAFİKTE MOTO KURYELERİN LODOSA KARŞI YOLCULUĞU
Korkutan lodos, trafikte de moto kuryelere hayatı zorlaştırdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde ilerlemekte zorlanan motosikletli kuryelere, otobüsler eşlik etti.
OTOBÜSLERDEN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET
Kuryeleri aralarına alan otobüs sürücüleri, oluşabilecek olası bir kazanın önüne geçerek görenlerin takdirini topladı.
O anlar kameraya böyle yansıdı.
İstanbul'da otobüsler motosikletli kuryelere siper oldu
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