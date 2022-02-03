Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla kadın, saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Avcılar istikametine giden metrobüste bıçaklı saldırı yaşandı.

Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

YOLCU, 2 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.

Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.

İstanbul'da metrobüste bıçaklı saldırı VİDEO























