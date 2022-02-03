Euro
15.37
0.87%
Dolar
13.59
0.86%
Altın
788.12
0.69%
Borsa
1998
-0.21%
Bitcoin
508.493
-2.15%
BTXN Coin
30.97
-1.55%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C

    İstanbul'da metrobüste bıçaklı saldırı

    Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla kadın, saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da metrobüste bıçaklı saldırı

    İstanbul'un Avcılar istikametine giden metrobüste bıçaklı saldırı yaşandı.

    Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    YOLCU, 2 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

    Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.

    Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.

    İstanbul'da metrobüste bıçaklı saldırı VİDEO


    İstanbul da metrobüste bıçaklı saldırı #1

    İstanbul da metrobüste bıçaklı saldırı #2

    İstanbul da metrobüste bıçaklı saldırı #3

    İstanbul da metrobüste bıçaklı saldırı #4

    İstanbul da metrobüste bıçaklı saldırı #5

    İstanbul da metrobüste bıçaklı saldırı #6


    Görüş Bildir