İstanbul'da metrobüste taciz! Para teklifinde bulundu... Okula giderken metrobüste oturmak isteyen genç kız yanında bulunan adam tarafından taciz edildiğini fark etti. Çevredekilerin tepkisiyle darbedilen adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

İstanbul'da üniversitede okuyan 20 yaşındaki M.A., okula gitmek için evden çıktığında taciz edildi.

Haramidere'den metrobüse binen genç kız, otururken bacağına temas edildiğini fark etti.

Çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini fark etti.

Olayın şokuyla bağıran M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı.

Adam darbedildi

Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi darbederken, şoför polise haber verdi.

M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü.

Şüpheli adam tutuklandı

Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

Metrobüstekiler tarafından darbedilerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı.

"Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim"

Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti. M.A., şöyle dedi:

Sabah üniversiteye gittiğimde metrobüse biniyorum. Metrobüse bindim çok kalabalık bir ortam vardı.



Ben oturdum, adam ayakta duruyordu. Çok kalabalıktı. Ayağımda bir sıcaklık hissettim. Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim. Ondan sonra ben 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım.

"Bu işi parayla halledebilir miyiz? diye sordu"

Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı. Bu durumu başkaları da gördü, şahitlerim var. Ondan sonra bağırmaya başladım. Sefaköy'de metrobüsten indik. Orada polisler geldi.



Aldılar karakola gittik. Ben burada yabancı bir öğrenciyim. Bu şoku hala atlatamıyorum. Çok korktum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Çok kötü oldum.



Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum. Metrobüstekiler de dövmeye başladılar. Gözaltına alındı sonrasında tutuklandı" dedi. Şikayet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)