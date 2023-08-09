İstanbul'da metrobüste uçan tekmeli kavga kamerada Yoğunluğun olduğu saatlerde yaşanan yol verme tartışması, kavgaya döndü. Kavgada birbirlerine uçan tekme ile saldıranlara sürücü müdahale etti.

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İHA

Megakent'te toplu ulaşım araçlarında gün geçmiyor ki tartışma çıkmasın.

Bu kez olay metrobüste yaşandı.

Bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste sesler yükseldi.

Uçan tekme havada uçuştu

Kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı.

Sürücü müdahale etti

Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi.

Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı. Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.

Yaşanan kavga ve kargaşa anı bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.