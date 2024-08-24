Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da metrobüste yumruklu yer verme kavgası

İstanbul'da metrobüste yumruklu yer verme kavgası Beylikdüzü metrobüsü Güzelyurt mevkiinde yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında çıkan kavga diğer yolcular tarafından görüntülendi.