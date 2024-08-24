İHA
İstanbul'da toplu taşıma ile yolculuk yapmak her gün zorlaşırken bunun yanında huzurlu yolculuk da hayal oldu.
Kalabalığın içinde kavga ve tartışma eksik olmuyor.
Son kavga Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkiinde meydana geldi.
KOLTUK KAVGASI
Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Yumrukların havada uçtuğu kavgayı metrobüsteki diğer yolcular ayırdı. Yaşanan kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış