İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaydedilen bir video sosyal medyada gündem oldu.
Korku dolu anlar yaşandığı video, bir motokuryeye ait.
Kurye istasyona girdi
Sipariş için yola çıkan motokurye, istasyona girerek canını tehlikeye attı.
İstasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren sürücü, o anları cep telefonu ile kayda aldı.
O anları paylaştı
Kurye o anları ‘metro içerisine servisimiz başlamıştır’ notuyla paylaştı.
Tünelde rayların üstünde sürüş yapan kurye, hem kendisini hem de birçok insanın hayatını tehlikeye soktu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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