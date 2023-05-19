14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu.
Akşam saatlerinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı (M1) metrosunda kaydedilen görüntüde, bir şahıs giyimi nedeniyle yolcuya sözlü tacizde bulundu.
Çıkan tartışma sonucunda tansiyon yükseldi. Ardından şüpheli şahıs vatandaşa yumrukla saldırarak hakaretler savurdu.
Ekipler harekete geçti
Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gündeme gelen video üzerinden çalışma başlattı.
Önce gözaltına alındı sonra serbest kaldı
Çalışmalar çerçevesinde, metro içindeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.O. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.