İstanbul'da metrodaki takkeli ve şalvarlı yolcuya saldıran şüpheli gözaltına alındı Giyiminden dolayı hakaret ederek tartışma çıkardığı vatandaşa saldıran şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Saldırgan, buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İHA 14 Mayıs seçimleri öncesinde sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Akşam saatlerinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı (M1) metrosunda kaydedilen görüntüde, bir şahıs giyimi nedeniyle yolcuya sözlü tacizde bulundu. Çıkan tartışma sonucunda tansiyon yükseldi. Ardından şüpheli şahıs vatandaşa yumrukla saldırarak hakaretler savurdu. Ekipler harekete geçti Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise gündeme gelen video üzerinden çalışma başlattı. Önce gözaltına alındı sonra serbest kaldı Çalışmalar çerçevesinde, metro içindeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.O. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.