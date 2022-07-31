- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada
İstanbul'da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda yolculardan biri saz çalarken, bazı yolcular oynamaya başladı. Yaşanan renkli anlar, kameraya yansıdı.
- 31.07.2022 - 13:38
- Güncelleme : 31.07.2022 - 14:03
İstanbul’da, Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sıra dışı anlar yaşandı.
Sazı ile yolculuk yapan vatandaşlardan biri, metro seyir halindeyken tellere vurmaya başladı.
Sazın sesine diğer yolcularda eşlik edince, ortaya renkli manzaralar çıktı.
Ritim tuttular, ayağa kalkıp dans ettiler
Bazı yolcular alkışla ritim tutarken, bazıları ayağa kalkıp oynamaya başladı. Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti. Vatandaşların keyifli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada