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    İstanbul'da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada

    Üsküdar-Çekmeköy metrosunda yolculardan biri saz çalarken, bazı yolcular oynamaya başladı. Yaşanan renkli anlar, kameraya yansıdı.
    • 31.07.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 14:03
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    İstanbul'da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada

    İstanbul’da, Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sıra dışı anlar yaşandı.

    Sazı ile yolculuk yapan vatandaşlardan biri, metro seyir halindeyken tellere vurmaya başladı.

    Sazın sesine diğer yolcularda eşlik edince, ortaya renkli manzaralar çıktı.

    Ritim tuttular, ayağa kalkıp dans ettiler

    Bazı yolcular alkışla ritim tutarken, bazıları ayağa kalkıp oynamaya başladı. Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti. Vatandaşların keyifli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada 

    İstanbul da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada #1

    İstanbul da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada #2

    İstanbul da, metrodaki yolcuların sazlı eğlencesi kamerada #3


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