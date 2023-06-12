İstanbul'da metruk ahşap bina yandı Üsküdar'da iki katlı metruk ahşap binada yangın çıktı. Yangında bina küle döndü.

DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi üzerinde bulunan metruk ahşap binada yangı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yangın sebebiyle caddede önlem alarak trafiği kontrollü şekilde verirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis soruşturma başlattı

Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.