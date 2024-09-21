İHA
İstanbul'dan mide bulandıran bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.
Sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan ünlü bir market zincirinde unlu mamuller satış reyonundaki ekmeklerin arasında bir böceğin gezdiği görüldü.
BÖCEK, EKMEKLERİN ARASINDA GEZİNDİ
Marketteki bir vatandaş durumu fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan o mide bulandıran görüntülerde, reyondaki ekmeklerin arasında böceğin gezdiği görülüyor.
İşte o an...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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