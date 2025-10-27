İstanbul'da minibüs altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde öğle saatlerinde seyir halinde olan Gökhan B. idaresindeki minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçen 76 yaşındaki Emine Y.’ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"İLERİ-GERİ DİYE AYAĞINI KURTARDIK"

Mahalle esnaflarından Hasan Darcan, "Dükkanımdaydım, bir bağırışla minibüse baktım. Bir abla yere düşmüş, geri geri manevra yaptığı sırada ayağı altında kaldı. Minibüse manevra yaptırdım, ‘ileri geri’ diye, ayağını kurtardık.

Minibüsçü zannediyorum fark etmedi, abla da fark etmedi. O sırada polisler geldi, itfaiye çağırdılar. Kadının durumunu bilmiyorum. Çok korkmuştu, inşallah iyidir." diye konuştu.