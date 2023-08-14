İstanbul'da minibüs şoförleri denetlendi: Polis, yolcu gibi bindiği araçlara ceza yağdırdı Kadıköy ilçesinde harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, bölgede sefer yapan minibüslere yolcu gibi bindi. Kural ihlali yapan sürücülere toplam 2 bin 774 TL ceza kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Trafikte sürücüler sık sık kural ihlalleriyle tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bunların başında ise taksi ve minibüs şoförleri geliyor.

Kendi canlarıyla birlikte araçlarında taşıdıkları yolcuların da canlarını hiçe sayan sürücüler, ekipler tarafından tespit ediliyor.

Sivil polisler yolcu gibi bindi

Bu kapsamda İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, minibüs şoförleri için harekete geçildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, minibüslere yolcu gibi bindi. Kural ihlali yaptığı belirlenen minibüs şoförleri denetim noktasına geldiğinde durduruldu.

Ceza yağdı

Emniyet kemerini takmayan şoförlere 436 lira, kırmızı ışık ihlali yapan ve sürüş sırasında telefon ile konuşan şoförlere ise 951 lira para cezası yazıldı.

Denetimlerde 3 şoföre toplam 2 bin 774 lira ceza yazıldı.

"Kemeri bazen takıyoruz bazen takmıyoruz"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü, "Emniyet kemerinden ceza yazıldı. Araçta sivil mi vardı bilmiyoruz. Kemeri bazen takıyoruz bazen takmıyoruz. Sabah biraz hızlı geçiyor. Unutuyoruz yani. Normalde takmamız lazım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum göreceğiz." dedi.