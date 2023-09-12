İstanbul'da minibüs şoförleri yolcuları otobanda indiriyor Basın Ekspres yolunda yasak olmasına rağmen minibüsten adeta atlayarak bariyerleri aşan yolcuların işe gitmek için yaşadıkları zorluklar kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da trafikte tehlikeli anlar yaşanmaya devam ediyor...

Hem yolcuların canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan minibüs şoförleri, yeni bir olayla daha gündeme geldi.

Basın Ekspres yolunda minibüs şoförleri, yolcularını genellikle iş yerlerinin bulunduğu Çobançeşme mevkiinde otoyolun kenarında indiriyor.

Trafiğin hızla aktığı yolda arkadan gelen araçlara aldırmadan duran ve yolcu indiren minibüsler adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

O anlar kaydedildi

Öte yandan yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerinden atlamak zorunda kalan vatandaşlar, her gün düşme ve bariyerlere sıkışma tehlikesi yaşıyor.

Yaşanan bu anlar saniye saniye görüntülendi.

"Minibüsler daha pratik oluyor o yüzden yol kenarında bırakıyorlar"

Sabah saatlerinde minibüsü tercih eden Emirhan Çılgınoğlu, bu yolda zorluk yaşadıklarını ve inerken düşenler olduğunu belirterek şöyle dedi:

Buraya gelirken zorluk yaşıyoruz. Bunun genelde sebebi burada yaşanan otobüs yoğunluğu. Akşamları otobüslere binilmiyor.



Çok az sayıda otobüs kalkıyor buradan, vakti gelmesine rağmen saatinde gelmiyor ve kalkmıyorlar. Yağmurlu havalarda hiç binilmiyor. Minibüsler daha pratik oluyor o yüzden yol kenarında bırakıyorlar.



Hızlı şekilde işe ulaşmış oluyor. Ama burada demirlerin üzerinden düşen çok arkadaş gördüm. Ayağı takılıyor paçası takılıyor bir anda atlarken. Bazen de minibüs kapısını açtığında hemen demirin üzerine basman gerekiyor, otobüs ile demirin arasında kalan da gördüm.

"Kestirme olduğu için burada iniyoruz"

Basın Ekspres yolunda yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğunu ancak insanların işe gitmek için burada inmek zorunda kaldığını dile getiren Volkan Keskin, şunları söyledi:

Burada bir merdiven olsa iyi olur herkes atlamak zorunda kalıyor. Burası Basın Ekspres otoyolu, burada yasak olmasına rağmen insanlar kestirme olduğu için burada iniyor. Tabii burası yasaklı olduğu için Karayolları da buraya merdiven yapmayacaktır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)