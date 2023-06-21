İstanbul'da minibüs şoförü öğrenci kimliği sorunca ortalık karıştı Beylikdüzü'nde bir minibüste öğrenci ücreti veren kızlara sürücünün öğrenci kimliği sorması yüzünden ortalık karıştı. Kızlardan biri sürücünün kendisini darbettiğini söylerken olay sonrası kızların yakınları minibüsün önünü keserek şoförü tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA İstanbul'da dün akşam saatlerinde Beylikdüzü-Güzelyurt hattındaki minibüse binerek öğrenci ücreti veren kızlara, minibüs sürücüsü öğrenci kimliği sordu. Bunun üzerine kızlar ile sürücü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası sürücünün, kızlardan birine tekme attığı iddia edildi. Devam eden tartışmanın sonunda kızlar araçtan indi. Bir süre sonra kızların yakınları, otomobil ile minibüsü takip ederek önünü kesti. Öğrencilerle minibüs şoförü birbirine girdi Minibüsün kaputuna ve camına vuran kadınlar, sürücüye hakaret ederek araçtan inmesini istedi. Olay sonrası şahıslar karakola giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.