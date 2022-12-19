İstanbul’da, minibüsçülerin güzergah anlaşmazlığı yolcuları mağdur etti

450 metrelik ortak güzergah nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından C-65 hatlı minibüslerin, hatta girişi engellendi. Araç sayısındaki azalma, yolcuları mağdur etti.

İstanbul’da, Ümraniye-Kadıköy-Göztepe hattında yolcu taşıyan C-75 minibüs hattı ile Ümraniye-Kadıköy arasında çalışan C-65 minibüs hattı şoförleri arasında, güzergah anlaşmazlığı çıktı.

C-75 Mustafa Kemal-Örnek Mahallesi minibüs hattı şoförleri, Ümraniye Esenevler'de aynı güzergahı kullanan C-65 Örnek Mahallesi-Kadıköy- Mustafa Kemal hattı şoförlerini, “Yolcularımızı alıyorlar, gelirlerimiz azalıyor.” gerekçesiyle İBB'ye şikayet edince, UKOME kararı ile güzergah değişikliği yapıldı.

C-65 hattı minibüs şoförleri bu karara karşı iptal davası açınca, İstanbul 9. İdare Mahkemesi UKOME'nin kararını iptal etti. İptal kararı sonrası UKOME yeniden bir düzenleme yaptı.

DHA’nın haberine göre; C-65 Örnek Mahallesi-Kadıköy- Mustafa Kemal hattı minibüsleri, yeni düzenleme ile hatta girememeye başladı.

Giren minibüsler ise ceza kesilerek bağlandı.

Yolcular mağdur oldu

Minibüs sayısındaki azalma yolcuları da mağdur etti. Dolu gelen minibüslerde yer bulamayan birçok yolcu, yağmur altında beklemek zorunda kaldı. C-65 Örnek Mahallesi-Kadıköy- Mustafa Kemal hattı şoförleri ise araçlarının çalıştırılmaması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini istedi.

“Minibüs gelmediği zamanlarda burada bekleme oluyor”

Bir minibüs yolcusu, yaklaşık bir saattir minibüs beklediğini belirterek, "C-75 Ümraniye-Göztepe minibüsleri dolu geçiyor. Biz nasıl bineceğiz, buna çözüm bulunması lazım." dedi.

Lise öğrencisi Sudem Kırıldağı ise sabah 06.50'den itibaren beklediğini ifade ederek, "12 sınıf öğrencisiyim, staja geç kaldım. Minibüs gelmediği zamanlarda burada bekleme oluyor." dedi.

“20 araba bağlandı”

Minibüs sahibi Şafak Hamza ise şu sözleri kaydetti:

“Bu güzergah üzerinde iki hat çalışıyor. Diğer hat sahipleri gelirleri azalıyor diye şikayetçi oldular. Bu hattı UKOME kararıyla ya da artık başka nasıl yaptılarsa iptal ettirdiler. Daha sonra konu mahkemeye taşındı. Mahkeme, UKOME'nin kararını iptal etti. Her minibüs günlük kaç yolcu taşıyor, gelir ne oluyor belediye hesaplıyor. Bu minibüsler 980 yolcu taşıyor. Yolcu sayısını, gelirlerini daha fazla nasıl artırırız diye, 450 metrelik mesafeyi de kullanmak için böyle bir düzenleme yaptılar. Hattı kullanmaya devam eden 20 araba bağlandı.”