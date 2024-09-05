İstanbul'da minibüste kadınların gizlice görüntüsünü çeken İranlı turist yakalandı Sarıyer'de bindiği minibüste cep telefonuyla gizlice kadınların görüntüsünü çeken İranlı turist, vatandaşların fark etmesi üzerine yakalandı. Telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda görüntü bulunan turist gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Türkiye’ye turist olarak gelen İran vatandaşı Aminali H. M. bindiği minibüste gizlice kadınların görüntüsünü çekti.

Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri turistin telefonunda inceleme yaptı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İncelemenin ardından Aminali H. M.'nin telefonunda gizlice çekilmiş çok sayıda kadın görüntüsü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri turisti gözaltına aldı.

Aminali H. M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)