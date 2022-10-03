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- İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu
İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu
- 03.10.2022 - 09:23
- Güncelleme : 03.10.2022 - 10:04
İstanbul'un Şişli ilçesinde, geçen cumartesi arabasını yıkamak isteyen şahıs şoke bir olay yaşadı.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda bir şoför, yıkamadan çıkan minibüsünü silmek için aracını akaryakıtın kenarına çekti.
Kimliği belirsiz bir şahıs bu durumu fırsat bilerek minibüsün yanına yaklaşarak şoförü aldırış etmedi.
İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu ViDEO
Kapıyı açıp telefonu aldı
Şüpheli, tüm soğuk kanlılığıyla aracın kapısını açarak içerideki cep telefonunu aldı.
Hiçbir şey umursamayan şüpheli, geldiği gibi olay yerinden ayrılırken, şoför cep telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledi.
Telefon gözünün önünde çalındı
Telefonun yanında çalındığını görünce büyük şok yaşadı.
DHA'nın haberine göre, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.