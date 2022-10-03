İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu

İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu

Şişli'de minibüsünü yıkamak isteyen şoför aracını çektiği köşede, yanına yaklaşan şüpheliyi fark etmeyerek telefonundan oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, geçen cumartesi arabasını yıkamak isteyen şahıs şoke bir olay yaşadı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda bir şoför, yıkamadan çıkan minibüsünü silmek için aracını akaryakıtın kenarına çekti.

Kimliği belirsiz bir şahıs bu durumu fırsat bilerek minibüsün yanına yaklaşarak şoförü aldırış etmedi.

İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu ViDEO

Kapıyı açıp telefonu aldı

Şüpheli, tüm soğuk kanlılığıyla aracın kapısını açarak içerideki cep telefonunu aldı.

Hiçbir şey umursamayan şüpheli, geldiği gibi olay yerinden ayrılırken, şoför cep telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

Telefon gözünün önünde çalındı

Telefonun yanında çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

DHA'nın haberine göre, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.