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    İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu

    Şişli'de minibüsünü yıkamak isteyen şoför aracını çektiği köşede, yanına yaklaşan şüpheliyi fark etmeyerek telefonundan oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 03.10.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:04
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    İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu

    İstanbul'un Şişli ilçesinde, geçen cumartesi arabasını yıkamak isteyen şahıs şoke bir olay yaşadı.

    Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda bir şoför, yıkamadan çıkan minibüsünü silmek için aracını akaryakıtın kenarına çekti.

    Kimliği belirsiz bir şahıs bu durumu fırsat bilerek minibüsün yanına yaklaşarak şoförü aldırış etmedi.

    İstanbul'da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu ViDEO

    İstanbul da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu #1

    Kapıyı açıp telefonu aldı

    Şüpheli, tüm soğuk kanlılığıyla aracın kapısını açarak içerideki cep telefonunu aldı.

    Hiçbir şey umursamayan şüpheli, geldiği gibi olay yerinden ayrılırken, şoför cep telefonunu bulamayınca iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledi.

    Telefon gözünün önünde çalındı

    Telefonun yanında çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

    DHA'nın haberine göre, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    İstanbul da minibüsünü yıkayan adam cep telefonundan oldu #2


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