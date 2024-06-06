İstanbul'da miras yüzünden annesi ve kardeşini öldürdü Miras meselesi yüzünden annesi ve kardeşini öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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DHA

Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde bulunan binaya posta bırakmaya gelen postacı içeriden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine binaya gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde Hatice Turan ve oğlu Kamil Turan'ı öldürülmüş olarak buldu.

Yaklaşık 15 gün önce öldürüldüğü tespit edilen cesetlerin yanında 3 adet 7.65 çapta boş kovan bulunarak inceleme altına alındı.

Şüpheli aileden çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayeti miras yüzünden ailesiyle kavgalı olan Kenan T.'nin işlediği tespit edildi.

Şüphelinin ailesiyle miras konusunda mahkemelik olduğu olaydan kısa süre önce mahkemeyi kaybettiği tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada Firari şüpheli Kenan T.'nin eşinin 14 Mayıs 2024 tarihinde kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

Suçunu itiraf etti

Polis peşinde olduğu şüphelinin izini önceki gün Ümraniye'de buldu. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederken olay günü miras konusunda konuşmak için eve gittiğini, aralarında çıkan tartışma sonucu cinayet işlediğini anlattı.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin olayda kullandığı silahı ormanlık alana attığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)