İstanbul'da moto kuryenin ölümüne neden olan şahıs hakim karşına çıktı 2.37 promil alkollü sürücü, moto kuryeye arkadan çarparak ölümüne neden olurken çıkarıldığı mahkemede, "Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

DHA

İstanbul'da trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

Üsküdar ilçesinde 15 Ocak Pazartesi sabahı saat 05.00 sıralarında, Ankara istikametinde seyir halinde olan cip, aynı yöne seyir halindeki motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Mustafa Gül, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Kaza sonrasında gözaltına alınan cip sürücüsü Can Karaoğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkollü çıktı

Sürücü Can Karaoğul'un kazası sırasında 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Karaoğul, cezaevinden getirildi.

Duruşmada Mustafa Gül'ün yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

"Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum"

Duruşmada savunma yapan Can Karaoğul, "Olay gecesi alkol vardı. Çevre yolu üzerinde seyir halindeyken önümde bir yol çalışması mevcuttu. Önümde herhangi bir araç, araç ışığı veya başka bir sorun yoktu. Çarpma sesi duyuldu ve aracın hava yastıkları açıldıktan sonra olayı fark ettim. Yaklaşık 100 metre kadar gittikten sonra durdum. Geriye doğru gittiğimde yerde bir kişiyi yatarken gördüm. Yaklaşık 5-10 dakika sonra polis ekipleri olay yerine geldi. Benim aracımın sol ön kısmı kırılmıştı. Ben aracımın tam önüyle çarpmadım. Çarpmadan tahmin olarak 30 metre kala bir stop lambası fark ettim. Herhangi bir araç olduğunu düşünüyordum, motosiklet olup olmadığını bilmiyordum. Olayda kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Ben şeritte kurallara uygun olarak seyir halindeydim. Hızım yaklaşık olarak 80 kilometreydi." dedi.

"Trafik kazası değil kasıtlı yapıldı"

Mustafa Gül'ün eşi Yasemin Gül'ün avukatı Ahmet Kaya ise, "Sanığın aracını durdurmadığı, motosikleti gözleyerek çok daha hızlı bir şekilde devam ettiği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı bizce aslında bir trafik kazası değil olası kasıtlı gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu nedenle görevsizlik raporunun Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

9 yıla kadar hapis cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, sürücü Can Karaoğul hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)