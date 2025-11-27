Abone ol: Google News

İstanbul'da motokuryeye laf atan adamı kaskla darbettiler

Beylikdüzü'nde bir kişi yolda ilerleyen motokuryeye laf atarak sataştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, motokuryenin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Laf attığı iddia edilen kişi kask ve yumruklarla darbedilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 12:42
  • Beylikdüzü'nde bir kişi motokuryeye laf atınca tartışma çıktı.
  • Motokuryenin arkadaşları da kavgaya dahil oldu ve adamı kaskla darbettiler.
  • Yaralanan adama sağlık ekibi müdahale etti.

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi yolda ilerleyen motokuryeye laf attı.

Bunun üzerine motokuryeyle laf atan kişi arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANA KASKLA MÜDAHALE ETTİ

Adam motokuryeye saldırırken, motokuryenin haber vermesi üzerine arkadaşları olay yerine geldi.

Kavgaya karışan gruptakilerden biri kuryeye saldıran kişiye kaskla vurdu.

DARBELERİN ETKİSİYLE YERE YIĞILDI

Yumruklarla da darbedilen adam yere düştü.

Motokurye ve arkadaşları olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan adama müdahale etti.

