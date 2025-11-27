İstanbul'da motokuryeye laf atan adamı kaskla darbettiler Beylikdüzü'nde bir kişi yolda ilerleyen motokuryeye laf atarak sataştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, motokuryenin arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Laf attığı iddia edilen kişi kask ve yumruklarla darbedilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.