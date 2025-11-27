İstanbul'da motokuryeye laf atan adamı kaskla darbettiler

- Beylikdüzü'nde bir kişi motokuryeye laf atınca tartışma çıktı.
- Motokuryenin arkadaşları da kavgaya dahil oldu ve adamı kaskla darbettiler.
- Yaralanan adama sağlık ekibi müdahale etti.
İstanbul Beylikdüzü’nde bir kişi yolda ilerleyen motokuryeye laf attı.
Bunun üzerine motokuryeyle laf atan kişi arasında tartışma çıktı.
SALDIRGANA KASKLA MÜDAHALE ETTİ
Adam motokuryeye saldırırken, motokuryenin haber vermesi üzerine arkadaşları olay yerine geldi.
Kavgaya karışan gruptakilerden biri kuryeye saldıran kişiye kaskla vurdu.
DARBELERİN ETKİSİYLE YERE YIĞILDI
Yumruklarla da darbedilen adam yere düştü.
Motokurye ve arkadaşları olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan adama müdahale etti.