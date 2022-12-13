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    İstanbul'da motoruyla demir profil taşıyan sürüsü

    İstanbul'da otoyolda motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye soktu. O anlar kameraya yansıdı.
    • 13.12.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 20:40
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    İstanbul'da motoruyla demir profil taşıyan sürüsü

    Trafiği tehlikeye sokan sürücülerin görüntüleri sık sık gündeme geliyor.

    Bu kez İstanbul'da Esenyurt-Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

    Demir profil taşıdı

    DHA'nın haberine göre motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

    O anlar kamerada

    Trafikte yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İstanbul'da motoruyla demir profil taşıyan sürüsü VİDEO


    İstanbul da motoruyla demir profil taşıyan sürüsü #1


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