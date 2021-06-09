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İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı

İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı

Motosikletinde aşırı yük ile seyir halinde olan sürücü, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.