- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı
İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı
Motosikletinde aşırı yük ile seyir halinde olan sürücü, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 09.06.2021 - 09:20
- Güncelleme : 09.06.2021 - 09:45
İstanbul E-5 karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa mevkisinde seyir halinde olan 34 MN 0572 plakalı motosiklet, aşırı yükünün olmasından dolayı trafiği riske attı.
Motosiklet sürücüsünün dikiz aynalarının kapalı olması sebebiyle hem kendi güvenliğini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DENGEDE DURMAKTA ZORLANDI
Aşırı yükü taşımakta zorlanan motosiklet sürücüsünün, denge sorunu yaşadığı görüldü.
Sürücü, trafik kurallarına uymayarak Ankara istikametine seyir etmeye devam etti.
E-5 karayolunda motosikletine fazla yük atan sürücü VİDEO