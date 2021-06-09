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    İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı

    Motosikletinde aşırı yük ile seyir halinde olan sürücü, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:45
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    İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı

    İstanbul E-5 karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa mevkisinde seyir halinde olan 34 MN 0572 plakalı motosiklet, aşırı yükünün olmasından dolayı trafiği riske attı.

    Motosiklet sürücüsünün dikiz aynalarının kapalı olması sebebiyle hem kendi güvenliğini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    DENGEDE DURMAKTA ZORLANDI

    Aşırı yükü taşımakta zorlanan motosiklet sürücüsünün, denge sorunu yaşadığı görüldü.

    Sürücü, trafik kurallarına uymayarak Ankara istikametine seyir etmeye devam etti.

    E-5 karayolunda motosikletine fazla yük atan sürücü VİDEO

    İstanbul’da motosiklet aşırı yükten dengede durmakta zorlandı #1

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