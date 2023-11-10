İstanbul'da motosiklet cinayeti: Ateş edip kaçtılar Motosiklet üzerindeyken Ahmet Yılmaz'ı silahla vurup kaçan şüphelilerden Hamza K. yakalandı. Sorgu sırasında ateş ettiği kişileri tanımadığını söyleyen Hamza K., "Korkutmak için ateş ettim" dedi.

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DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

Bir motosiklette bulunan iki kişi, yol kenarında duran üç kişiye ateş açıp kaçtı.

Mermiler sonucunda Ahmet Yılmaz, M.E.B. ve Mehmet K. ağır bir şekilde yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken, M.E.B. ve Mehmet K. tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Ekipler harekete geçti

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan incelemede, güvenlik kamerası görüntülerinin kullanılarak motosikletin izini süren polis, kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri, incelemenin ardından kimliği belirlenen şüphelilerin peşine düştü.

Operasyon kapsamında, motosikletin arka tarafında oturarak ateş ettiği tespit edilen Hamza K. gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

"Korkutmak için rastgele ateş ettim"

Hamza K., polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Ancak öldürdüğü ve yaraladığı kişileri aslında tanımadığını söyledi.

Motosikleti kullanan arkadaşının, mağdurlarla daha önceden husumeti olduğunu belirten Hamza K., olay günü söz konusu kişilerle karşılaştıklarında, onları korkutmak için rastgele ateş ettiğini söyledi.

İnceleme sürüyor

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hamza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, motosikleti kullanan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)