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    İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon

    Emniyet ekiplerinin farklı ilçelerde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki soruşturması sürüyor.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 09:14
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    İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

    Emniyet güçleri, yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’da iki yakada belirlenen 18 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

    18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler tarafından helikopter ve Özel Harekat destekli operasyonda 18 zanlı yakalandı.

    Zanlıların, motosiklet hırsızlığı yaptıkları, araçların bazılarını parçalayarak sattıkları öne sürüldü.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Maltepe’de de bir adrese sabah saatlerinde polis baskını düzenledi. Evinde uyuyan hırsızlık şüphelisi, şahıs, polis tarafından uyandırılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul da motosiklet hırsızlarına operasyon #1

    İstanbul da motosiklet hırsızlarına operasyon #2

    İstanbul da motosiklet hırsızlarına operasyon #3


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