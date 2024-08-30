DHA
Son zamanlarda artış gösteren motosiklet hırsızlığına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez adres İstanbul oldu...
GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET ÇALDILAR
Avcılar'da saat 08.00 sıralarında Kamarot Sokak'a park edilen motosikletin yanına gelen kasklı 2 şüpheli, motosikleti kaldırımdan indirdi.
HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI
Ardından D-100 yan yola çıkan şüpheliler, çaldıkları motosikletle gözden kayboldu.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
MOTORUNU BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK
Motosiklet sahibinin, 650 bin lira değerinde olduğu öğrenilen aracını gören veya yerini bilene para ödülü vereceği de öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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