DHA

Son zamanlarda artış gösteren hırsızlığına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres İstanbul oldu...

GÜPEGÜNDÜZ MOTOSİKLET ÇALDILAR

Avcılar'da saat 08.00 sıralarında Kamarot Sokak'a park edilen motosikletin yanına gelen kasklı 2 şüpheli, motosikleti kaldırımdan indirdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Ardından D-100 yan yola çıkan şüpheliler, çaldıkları motosikletle gözden kayboldu.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MOTORUNU BULANA PARA ÖDÜLÜ VERECEK

Motosiklet sahibinin, 650 bin lira değerinde olduğu öğrenilen aracını gören veya yerini bilene para ödülü vereceği de öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)