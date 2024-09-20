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İstanbul'da motosiklet ile lüks araç kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'da motosiklet ile lüks araç kafa kafaya çarpıştı Taksim'de lüks bir otomobile, hatalı sollama yapan motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada iki araçta da maddi hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.