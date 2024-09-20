İHA
Hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi.
Bu defa adres İstanbul oldu.
Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Erdem Üçer, önündeki aracı geçmek için hatalı sollama yaptı.
HATALI SOLLAMA KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
Karşı şeritten gelen otomobil sürücüsü Ersin Dedeli ile de hatalı sollama yapan motosikletli o esnada kafa kafaya çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada hafif yaralanan Erdem Üçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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