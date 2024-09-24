İstanbul'un Bakırköy ilçesi D-100 karayolu Çobançeşme mevkii Şirinevler istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Suriyeli Ali Elevi, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, kafasını bariyerlere vurdu.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
TRAFİK AKIŞI DURDU
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, 2 şeritte trafik akışını durdurdu. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu; metrelerce uzanan araç kuyruğu meydana geldi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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