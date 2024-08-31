DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde gerçekleşen motosiklet kazasında kabin amiri Onur Aykanat hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
SAVRULDUĞU ANLAR YER ALDI
Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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