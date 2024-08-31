İstanbul'da motosiklet kazası kamerada Kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde gerçekleşen motosiklet kazasında kabin amiri Onur Aykanat hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

SAVRULDUĞU ANLAR YER ALDI

Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)