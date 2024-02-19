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İstanbul'da motosiklet sesinden rahatsız olan kadın bıçakla tehdit savurdu

İstanbul'da motosiklet sesinden rahatsız olan kadın bıçakla tehdit savurdu Mahalledeki motosiklet sürücüsünün çıkardığı egzoz sesine öfkelenen kadın, evindeki mutfaktan aldığı bıçakla aşağı inip 'Bu mahallede sizi görmek istemiyorum' diyerek sürücüyü tehdit etti.