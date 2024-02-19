DHA
İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı.
Bağcılar'da öğle saatlerinde ara sokakta motosiklet sesi, mahallede yaşayan kadını rahatsız etti.
Bıçakla tehdit etti: 'Mahallemde görmeyeceğim seni'
Motosiklet egzozunun çıkardığı sese tahammül edemeyen genç kadın, mutfaktan aldığı bıçak ile dışarı çıktı.
Sürücünün yanına giden kadın, "Mahallemde istemiyorum seni, gece gündüz sesinden bıktım." diyerek elinde bulunan bıçakla motosiklet sürücüsünü tehdit etti.
Motosikleti devirdi
Motosiklet sürücüsü cep telefonu ile o anları kaydetmeye çalıştı.
Bu sırada bıçaklı kadın, görüntülenmek istemeyerek motosikleti devirip sürücüye saldırdı.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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