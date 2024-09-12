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İstanbul'da motosiklet tamirhanesini uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

İstanbul'da motosiklet tamirhanesini uyuşturucu imalathanesine çevirdiler Avcılar'da motosiklet tamirhanesini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği tespit edilen iki şüphelinin iş yerine baskın düzenlendi. Şüpheliler, 4 kilo uyuşturucu ile yakalandı.