İstanbul'un Avcılar ilçesinde akşam silah sesleri duyan vatandaşlar durumu gazetecilere haber verdi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki motosiklet atölyesinin önüne giden gazeteciler, sivil polislerin uyuşturucu imal eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonla karşılaştı.
TAMİRHANEDE UYUŞTURUCU İMAL ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uyuşturucu imalatı yapıldığına dair istihbarat alan Avcılar Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekibinin, uzun süren takibin ardından harekete geçtiği anlaşıldı.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Motosiklet atölyesini 'çikolata' olarak isimlendirilen metamfetamin içerikli uyuşturucu imalathanesine çeviren iki şüpheli, karşılarında polisleri görünce kaçmak istedi. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalandı.
4 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR
Tamir için bekletilen motosikletlerin bulunduğu iş yerinde üretilen; bireylerde fiziksel, bilişsel ve davranışsal olarak önemli etkiler bırakan 4 kilo uyuşturucu ve metamfetamine el konuldu.
ATÖLYE MÜHÜRLENDİ
Operasyonun ardından Avcılar Belediyesi zabıta ekibi tamir atölyesini mühürledi.
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