DHA

İstanbul'un ilçesinde akşam silah sesleri duyan vatandaşlar durumu gazetecilere haber verdi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki motosiklet atölyesinin önüne giden gazeteciler, sivil polislerin imal eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonla karşılaştı.

TAMİRHANEDE UYUŞTURUCU İMAL ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu imalatı yapıldığına dair istihbarat alan Avcılar Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekibinin, uzun süren takibin ardından harekete geçtiği anlaşıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Motosiklet atölyesini 'çikolata' olarak isimlendirilen metamfetamin içerikli uyuşturucu imalathanesine çeviren iki şüpheli, karşılarında polisleri görünce kaçmak istedi. Şüpheliler kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

4 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Tamir için bekletilen motosikletlerin bulunduğu iş yerinde üretilen; bireylerde fiziksel, bilişsel ve davranışsal olarak önemli etkiler bırakan 4 kilo uyuşturucu ve metamfetamine el konuldu.

ATÖLYE MÜHÜRLENDİ

Operasyonun ardından Avcılar Belediyesi zabıta ekibi tamir atölyesini mühürledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Editör